«Ак Барс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА на выезде победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

ЦСКА (29 очков) прервал серию из двух поражений и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (36) проиграл во втором матче кряду и идет третьим на «Востоке».