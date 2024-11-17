«Ак Барс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА на выезде победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Московский клуб набрал 33 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 33 очками — на 3-е строчке таблицы «Востока».