«Ак Барс» дома одержал победу над ЦСКА
«Ак Барс» на своем льду одержал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У казанской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Единственный гол за армейцев забил Михаил Григоренко.
«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).
24 октября команда из Казани дома сыграет против «Авангарда». Армейцы в этот же день на выезде встретятся с «Адмиралом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|23
|14
|9
|32
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|22
|12
|10
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|20
|11
|9
|24
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|23
|8
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|9
|Амур
|20
|8
|12
|21
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|20
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|18
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|22
|15
|7
|32
|2
|Локомотив
|21
|14
|7
|29
|3
|Торпедо
|21
|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|19
|10
|9
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|15:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 4 ОТ
|22.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|1 : 3
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
Новости