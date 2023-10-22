«Ак Барс» дома одержал победу над ЦСКА

«Ак Барс» на своем льду одержал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У казанской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Единственный гол за армейцев забил Михаил Григоренко.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).

24 октября команда из Казани дома сыграет против «Авангарда». Армейцы в этот же день на выезде встретятся с «Адмиралом».