ЦСКА в гостях победил «Ак Барс» в КХЛ

ЦСКА на выезде переиграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова.

Единственную шайбу казанцев забросил Илья Сафонов.

ЦСКА (29 очков) прервал серию из двух поражений и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (36) проиграл во втором матче кряду и идет третьим на «Востоке».