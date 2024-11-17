ЦСКА победил «Ак Барс» в Казани
ЦСКА на выезде победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
У армейцев шайбы забросили Владислав Каменев, Владислав Провольнев и Виталий Абрамов.
ЦСКА одержал третью победу подряд. Московский клуб набрал 33 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 33 очками — на 3-е строчке таблицы «Востока».
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