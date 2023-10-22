«Ак Барс» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 16.45 мск
В воскресенье «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» в Казани сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Ак Барс» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
Смотрите видеотрансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.50 по московскому времени. Онлайн-сервис «Кинопоиск» также проведет прямой эфир игры КХЛ.
Казанцы с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада с 23 баллами.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|19
|10
|9
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|20
|8
|12
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|21
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|20
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|18
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|22
|15
|7
|32
|2
|Локомотив
|21
|14
|7
|29
|3
|Торпедо
|21
|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|19
|10
|9
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|22.10
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
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