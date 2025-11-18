Хоккей
Сегодня, 16:00

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи казанцев и москвичей. За основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — ЦСКА можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры.

Обе команды провели по 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Ак Барс» набрал 36 очков, ЦСКА — 27. 12 октября казанцы победили москвичей со счетом 3:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

