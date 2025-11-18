«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи казанцев и москвичей. За основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — ЦСКА можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры.

Обе команды провели по 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Ак Барс» набрал 36 очков, ЦСКА — 27. 12 октября казанцы победили москвичей со счетом 3:2.