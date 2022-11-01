Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:18

ЦСКА одолел «Ак Барс» и одержал 11-ю победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
«Ак Барс» — ЦСКА — 2:3.
Фото ХК «Ак Барс»

ЦСКА на выезде одолел «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором победной шайбы в конце третьего периода стал нападающий красно-синих Максим Мамин. Также за ЦСКА забивали форвард Андрей Светлаков и защитника Никита Нестеров.

У «Ак Барса» точными бросками отметились нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов.

Вернувшийся в состав казанцев форвард Александр Радулов отметился результативной передачей.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, набрал 37 очков и занимает второе место на Западе. «Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Кагарлицкий — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 19:42 — 1:0. Светлаков — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 39:48 — 1:1. Нестеров — 3 (Слепышев, Плотников), 44:41 — 1:2. Сафонов — 8 (Радулов, Войнов), 52:03 — 2:2. Мамин — 3 (бол., Дитц, Окулов), 56:01 — 2:3.

Вратари: Мифтахов (58:46) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (11+7+5) — 24 (6+10+8).

Судьи: Акузовский, Беляев.

1 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
5
3
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» в гостях победило «Витязь»

«Авангард» на выезде переиграл «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 25 23 2 47
2 ЦСКА 24 17 7 37
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 25 10 15 24
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 26 9 17 21
11 Сочи 22 3 19 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 25 17 8 37
2 Сал. Юлаев 24 15 9 34
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Авангард 25 11 14 25
7 Барыс 26 12 14 25
8 Трактор 26 11 15 25
9 Ак Барс 24 10 14 24
10 Амур 24 8 16 20
11 Нефтехимик 24 9 15 19
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
2.11 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
2.11 19:30
СКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости