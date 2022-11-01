ЦСКА одолел «Ак Барс» и одержал 11-ю победу подряд
ЦСКА на выезде одолел «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Автором победной шайбы в конце третьего периода стал нападающий красно-синих Максим Мамин. Также за ЦСКА забивали форвард Андрей Светлаков и защитника Никита Нестеров.
У «Ак Барса» точными бросками отметились нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов.
Вернувшийся в состав казанцев форвард Александр Радулов отметился результативной передачей.
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, набрал 37 очков и занимает второе место на Западе. «Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).
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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Кагарлицкий — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 19:42 — 1:0. Светлаков — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 39:48 — 1:1. Нестеров — 3 (Слепышев, Плотников), 44:41 — 1:2. Сафонов — 8 (Радулов, Войнов), 52:03 — 2:2. Мамин — 3 (бол., Дитц, Окулов), 56:01 — 2:3.
Вратари: Мифтахов (58:46) — Рейдеборн.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 23 (11+7+5) — 24 (6+10+8).
Судьи: Акузовский, Беляев.
1 ноября. Казань. Татнефть-Арена.
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