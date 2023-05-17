«Ак Барс» близок к подписанию форварда Яшкина

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» близок к подписанию контракта с нападающим Дмитрием Яшкиным.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата в минувшем сезоне стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта со СКА.

В этом сезоне 30-летний форвард провел в регулярном сезоне 67 игр и набрал 62 (40+22) очка. В плей-офф на его счету 14 матчей и 7 (5+2) очков.

«Ак Барс» уступил ЦСКА (2:3) в седьмом матче финала Кубка Гагарина-2023. ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3.