«Ак Барс» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Барыс» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

«Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Барыс» десятое поражение подряд. Казахстанский клуб с 25 очками — на 11-й строчке.