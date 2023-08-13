Гол+пас Шипачева принесли «Ак Барсу» победу над «Барысом» в товарищеском матче

«Ак Барс» победил «Барыс» в матче предсезонного турнира в Казани — 5:2.

У казанцев забивали Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Артем Лукоянов, Кирилл Семенов и Вадим Шипачев, который на свой счет также записал результативную передачу. За астанинский клуб дубль оформил Аркадий Шестаков.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Ладой» 23 августа. «Барыс» 20-го числа сыграет с «Локомотивом».