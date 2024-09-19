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Сегодня, 21:12

«Ак Барс» забросил «Барысу» пять безответных шайб в матче КХЛ

Алина Савинова
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«Ак Барс» на своем льду победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.

Голы казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Александр Барабанов, Егор Коршков и Никита Дыняк.

«Ак Барс» набрал 6 очков за пять матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 3 баллами после шести игр располагается на 11-й позиции. Команда из Астаны одержала только одну победу на старте сезона.

ФОНБЕТ КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Голы: Яшкин — 2 (Петан, Барабанов), 9:36 — 1:0. Семенов — 1 (Барабанов), 12:16 — 2:0. Яшкин — 3 (Лямкин, Миллер), 43:30 — 3:0. Коршков — 1 (Галимов, Лямкин), 44:13 — 4:0. Дыняк — 1 (Семенов, Кошелев), 56:03 — 5:0.

Вратари: Мифтахов — Маттссон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (15+11+7) — 30 (5+12+13).

Судьи: Фатеев, Якимов.

19 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 8184 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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4 Сал. Юлаев 5 4 1 8
5 Автомобилист 6 3 3 7
6 Авангард 6 3 3 7
7 Ак Барс 5 3 2 6
8 Адмирал 4 2 2 5
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
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2 Северсталь 7 5 2 10
3 Спартак 5 4 1 9
4 ЦСКА 6 3 3 7
5 Динамо Мн 5 3 2 6
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7 СКА 5 2 3 5
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