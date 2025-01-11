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Сегодня, 19:26

«Ак Барс» победил «Барыс» в овертайме

Руслан Минаев
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Кирилл Семенов (справа) и Артур Гросс.
Фото ХК Ак Барс

«Ак Барс» дома обыграл «Барыс» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Александр Барабанов, две голевые передачи на счету Егор Коршков. У гостей шайбы забросили Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий и Иван Николишин.

«Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Барыс» десятое поражение подряд. Казахстанский клуб с 25 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:4 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)

Голы: Николишин — 3 (Савицкий), 20:31 — 0:1. Савицкий — 6 (мен., Хохлов), 32:25 — 0:2. Барабанов — 15 (Коршков), 34:21 — 1:2. Князев — 1 (Барабанов, Коршков), 36:50 — 2:2. Николишин — 4, 41:40 — 2:3. Асетов — 3 (п.в.), 58:19 — 2:4. Яшкин — 20 (Семенов, Барабанов), 58:39 — 3:4. Петан — 10 (Барабанов, Галимов), 59:50 — 4:4. Лямкин — 6 (Семенов), 60:32 — 5:4.

Вратари: Билялов (57:45 — 58:19, 58:26 — 58:39, 58:49 — 59:50) — Бояркин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 42 (8+17+16+1) — 24 (7+11+6+0).

Судьи: Беляев, Раминг.

11 января. Казань. Татнефть-Арена. 8154 зрителя.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
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