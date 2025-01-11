«Ак Барс» победил «Барыс» в овертайме
«Ак Барс» дома обыграл «Барыс» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев 4 (1+3) очка набрал Александр Барабанов, две голевые передачи на счету Егор Коршков. У гостей шайбы забросили Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий и Иван Николишин.
«Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Барыс» десятое поражение подряд. Казахстанский клуб с 25 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:4 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)
Голы: Николишин — 3 (Савицкий), 20:31 — 0:1. Савицкий — 6 (мен., Хохлов), 32:25 — 0:2. Барабанов — 15 (Коршков), 34:21 — 1:2. Князев — 1 (Барабанов, Коршков), 36:50 — 2:2. Николишин — 4, 41:40 — 2:3. Асетов — 3 (п.в.), 58:19 — 2:4. Яшкин — 20 (Семенов, Барабанов), 58:39 — 3:4. Петан — 10 (Барабанов, Галимов), 59:50 — 4:4. Лямкин — 6 (Семенов), 60:32 — 5:4.
Вратари: Билялов (57:45 — 58:19, 58:26 — 58:39, 58:49 — 59:50) — Бояркин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 42 (8+17+16+1) — 24 (7+11+6+0).
Судьи: Беляев, Раминг.
11 января. Казань. Татнефть-Арена. 8154 зрителя.
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Металлург Мг – Трактор
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Торпедо – Адмирал
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Динамо М – СКА
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Ак Барс – Барыс
|5 : 4 ОТ