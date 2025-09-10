«Ак Барс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

«Автомобилист» одержал первую победу в сезоне и набрал 2 очка. В следующем матче клуб из Екатеринбурга сыграет с «Салаватом Юлаевым» 12 сентября.

«Ак Барс» потерпел второе поражение в трех матчах — 3 очка. Казанцы в следующем матче примут «Металлург» 14 сентября.