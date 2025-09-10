«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 10 сентября. Матч пройдет на льду «Татнефть Арены» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Автомобилист» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Татарстане матч также показывает телеканал «ТНВ-Татарстан».

Команда из Казани набрала 3 очка в двух матчах на старте сезона КХЛ-2025/26, а из Екатеринбурга — потерпела поражение в первой игре этого регулярного чемпионата.

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