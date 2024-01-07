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Сегодня, 14:00

«Ак Барс» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

7 января «Ак Барс» дома на территории «Татнефть-Арена» в Казани примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ак Барс» — «Автомобилист» в прямом эфире по подписке пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Автомобилист» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 54 баллами. «Автомобилист» Николая Заварухина находится на четвертой строчке на Востоке с 59 очками.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 48 30 18 66
2 Авангард 46 30 16 63
3 Сал. Юлаев 46 29 17 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 47 16 31 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 31 15 66
2 Спартак 48 30 18 66
3 Динамо М 47 30 17 64
4 СКА 47 31 16 63
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 45 19 26 43
9 Витязь 47 15 32 36
10 Куньлунь РС 48 15 33 36
11 Сочи 48 14 34 34
Результаты / календарь
25.12
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27.12
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10.01
11.01
12.01
7.01 13:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
7.01 14:30
Трактор – Локомотив
 - : -
7.01 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
7.01 17:00
ЦСКА – Куньлунь РС
 - : -
7.01 17:00
Динамо М – Спартак
 - : -
7.01 17:00
СКА – Металлург Мг
 - : -
7.01 17:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
7.01 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
7.01 17:00
Северсталь – Сочи
 - : -
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