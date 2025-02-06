«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста»

«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Авторами голов казанской команды стали Кирилл Семенов, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев.

Единственную шайбу «Автомобилиста» забросил Брукс Мэйсек.

«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию екатеринбургской команды и набрав 72 очка в 52 играх и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Автомобилист» идет 4-м с 70 баллами в 52 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Семенов — 15 (Терехов), 8:05 — 1:0. Галимов — 28 (бол., Яшкин, Пустозеров), 17:48 — 2:0. Мэйсек — 19 (Да Коста, Голышев), 18:40 — 2:1. Яшкин — 27 (бол., Семенов, Галимов), 22:51 — 3:1. Кошелев — 12 (п.в., Билялов, Семенов), 59:19 — 4:1.

Вратари: Билялов — Галкин (57:10 — 59:19).

Штраф: 6 — 15.

Броски: 30 (5+12+13) — 30 (14+8+8).

Судьи: Беляев, Соин.

6 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 8122 зрителя.