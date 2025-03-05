Дубль Барабанова принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом»

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У казанцев 3 (2+1) очка в этой встрече набрал Александр Барабанов и еще одним голом отметился Никита Лямкин, который победил рекорд «Ак Барса» по результативности среди защитников. Единственная шайба гостей на счету Ника Меркли.

«Ак Барс» набрал 80 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице «Востока». «Автомобилист» (81 балл) располагается на строчку выше. У команды из Екатеринбурга третье поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Лямкин — 8 (О`Делл, Барабанов), 22:43 — 1:0. Барабанов — 21 (Сафонов), 51:05 — 2:0. Меркли — 10 (Шаров), 51:25 — 2:1. Барабанов — 22 (п.в.), 59:18 — 3:1.

Вратари: Билялов — Галкин (58:05 — 59:04, 59:15 — 59:18).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 33 (13+9+11) — 30 (8+15+7).

Судьи: Наумов, Фатеев.

5 марта. Казань. Татнефть-Арена. 7734 зрителя.