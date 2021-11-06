Покер Уила принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом»

«Ак Барс» одолел «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы вырвали победу со счетом 5:4.

Покер в составе «Ак Барса» оформил нападающий Джордан Уил.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 29 очками после 28 игр располагается на 6-й строчке.

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«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

Голы: Уил — 2 (Петров), 4:02 — 1:0. Блэкер — 5 (Принс, Гуркин), 11:28 — 1:1. Уил — 3 (бол., Хенкель), 23:32 — 2:1. Мэйсек — 13 (бол., Спунер, Блэкер), 27:29 — 2:2. Мэйсек — 14 (бол., Бочаров, Спунер), 42:58 — 2:3. Лукоянов — 2 (Бурмистров), 45:34 — 3:3. Рылов — 2 (Кормье), 54:19 — 3:4. Уил — 4 (Кэмпфер), 55:47 — 4:4. Уил — 5 (Кэмпфер), 59:40 — 5:4.

Вратари: Билялов — Галкин (59:48).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 32 (10+7+15) — 21 (7+7+7).

Судьи: Акузовский, Букин.

6 ноября. Казань. Татнефть-Арена.