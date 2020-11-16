«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», Бурмистров сделал дубль

«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Глухов и Александр Бурмистров, который сделал дубль. «Ак Барс» набрал 40 очков и лидирует на Востоке. У «Автомобилиста» 37 очков и третье место.

КХЛ

Реглулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Глухов — 3 (Лукоянов, Хенкель), 7:42 — 1:0. Бурмистров — 5 (бол., Журавлев, Галиев), 10:28 — 2:0. Бурмистров — 6 (Фисенко, Воронков), 56:17 — 3:0.

Вратари: Рейдеборн — Коварж.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (15+8+7) — 25 (9+4+12).

Судьи: Сергеев, Щенев.

16 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.