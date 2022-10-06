«Ак Барс» в третий раз в сезоне проиграл «Автомобилисту»
«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (ОТ).
В составе казанского клуба отличился Илья Сафонов. У екатеринбуржцев забил Данил Романцев.
«Автомобилист» закрепился на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 23 очками. «Ак Барс» — третий с 19 очками. Команда Олега Знарка в третий раз в сезоне уступила клубу из Екатеринбурга.
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«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Романцев — 3 (Мэйсек), 32:31 — 0:1. Сафонов — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 54:24 — 1:1. Романцев — 4 (Ли), 64:24 — 1:2.
Вратари: Мифтахов — Бобков.
Штраф: 33 — 12.
Броски: 46 (10+11+21+4) — 30 (10+9+7+4).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
6 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6435 зрителей.
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