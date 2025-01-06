«Ак Барс» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

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«Авангард» победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла 6 января в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.