«Ак Барс» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла 6 января в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|7
|Динамо Мн
|42
|23
|19
|51
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|39
|16
|23
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
Результаты / календарь
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3.01
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8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|14:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|2 : 4
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 3
|6.01
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|5 : 3
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|2 : 1
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