«Ак Барс» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 6 января

«Ак Барс» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 6 января. Игра на «Татнефть-Арене» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Кроме того, матч для жителей регионов команд транслируют казанский телеканал «ТНВ Татарстан» и омский канал «12».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Авангард» можно в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 39 матчей и набрал 52 очка, в предыдущем матче казанцы обыграли «Ладу» (3:1). У «Авангарда» — 41 очко в 40 играх, в субботу омичи победили «Нефтехимик» (5:1).