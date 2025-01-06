«Авангард» второй раз в сезоне победил «Ак Барс»

«Авангард» на выезде победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей в этой игре отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Единственный гол хозяев на счету Артема Галимова.

«Ак Барс» с 52 очками после 40 матчей сохраняет третье место в таблице Восточной конференции. «Авангард» набрал 43 балла в 41 игре и поднялся на шестую строчку.

Впервые в этом сезоне команды встречались 9 сентября. Тогда победа также осталась за омским клубом (4:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Буше — 16 (Окулов, Спунер), 5:04 — 0:1. Галимов — 19 (буллит), 17:17 — 1:1. Якупов — 13 (Коледов, Прохоркин), 44:01 — 1:2. Шарипзянов — 6 (п.в.), 59:51 — 1:3.

Вратари: Билялов (57:55 — 59:51) — Серебряков.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 30 (16+4+10) — 32 (11+13+8).

Судьи: Акузовский, Бирин.

6 января. Казань. Татнефть-Арена.