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«Ак Барс» — «Авангард»: расписание серии и результаты матчей финала «Востока»

18:00
«Ак Барс» — «Авангард»: кто выйдет в финал Кубка Гагарина? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ак Барс» — «Авангард»: кто выйдет в финал Кубка Гагарина? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В главной серии плей-офф КХЛ сезона-2020/21 в Восточной конференции играют казанский и омский клубы.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Восток

Ак Барс (1) — Авангард (2)

Расписание и результаты матчей

Первый матч. 3 апреля, 17.00. Ак Барс — Авангард

Второй матч. 5 апреля, 19.00. Ак Барс — Авангард

Третий матч. 7 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс

Четвертый матч. 9 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс

Время начала матчей московское.

Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Казани (11 и 15 апреля), а шестой — в Балашихе (13 апреля).

В финале «Запада» играют ЦСКА и СКА.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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