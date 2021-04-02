«Ак Барс» — «Авангард»: расписание серии и результаты матчей финала «Востока»
18:00
В главной серии плей-офф КХЛ сезона-2020/21 в Восточной конференции играют казанский и омский клубы.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Восток
Ак Барс (1) — Авангард (2)
Расписание и результаты матчей
Первый матч. 3 апреля, 17.00. Ак Барс — Авангард
Второй матч. 5 апреля, 19.00. Ак Барс — Авангард
Третий матч. 7 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс
Четвертый матч. 9 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс
Время начала матчей московское.
Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Казани (11 и 15 апреля), а шестой — в Балашихе (13 апреля).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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