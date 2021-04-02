В главной серии плей-офф КХЛ сезона-2020/21 в Восточной конференции играют казанский и омский клубы.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Восток

Ак Барс (1) — Авангард (2)

Расписание и результаты матчей

Первый матч. 3 апреля, 17.00. Ак Барс — Авангард

Второй матч. 5 апреля, 19.00. Ак Барс — Авангард

Третий матч. 7 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс

Четвертый матч. 9 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс

Время начала матчей московское.

Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Казани (11 и 15 апреля), а шестой — в Балашихе (13 апреля).

В финале «Запада» играют ЦСКА и СКА.