Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч третьего раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент казанский клуб единственный в КХЛ, который еще ни разу не проиграл в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Авангард»