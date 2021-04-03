«Ак Барс» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча
15:00
Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч третьего раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
На данный момент казанский клуб единственный в КХЛ, который еще ни разу не проиграл в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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