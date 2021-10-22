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«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

21:09
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«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» (3:2).

Победную шайбу 20-летний нападающий Илья Сафонов забросил в меньшинстве. Казанцы прервали 6-матчевую победную серию омичей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Петров — 5 (Рукавишников), 4:13 — 1:0. Цегларик — 9 (бол., Телегин), 8:54 — 1:1. Воронков — 3 (Лямкин, Уил), 21:57 — 2:1. Сафонов — 3 (мен.), 39:04 — 3:1. Жарков — 2 (Грицюк), 39:58 — 3:2.

Вратари: Бобков — Грубец (58:40).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (12+5+7) — 14 (6+5+3).

Судьи: Кулаков, Щенев.

22 октября. Казань. Татнефть-Арена.

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