«Ак Барс» обыграл «Авангард» и обеспечил себе место в плей-офф

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб первым из участников лиги досрочно завоевал путевку в плей-офф.

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Андрей Педан и Артем Лукоянов. У гостей забил Андрей Береглазов.

«Ак Барс» набрал 72 очка и лидирует на Востоке. «Авангард» на втором месте — 62 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Береглазов — 2 (Зернов, Ковальчук), 3:07 — 0:1. Галиев — 16 (бол., Петров, Юдин), 9:29 — 1:1. Педан — 6 (Да Коста), 27:00 — 2:1. Лукоянов — 3 (Глухов, Лямкин), 51:02 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Грубец (57:43).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 43 (12+13+18) — 27 (4+11+12).

Судьи: Оленин, Раводин.

15 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».