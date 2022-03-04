«Ак Барс» — «Авангард»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» на домашнем льду проиграл «Авангарду» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:5.

Дублем в составе победителей отличился Никита Сошников, еще по шайбе забросили Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов. В составе хозяев отметились Эрик Фер и Михаил Глухов.

Счет в серии — 2-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдет в Балашихе 6 марта.