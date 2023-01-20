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Сегодня, 21:14

«Ак Барс» всухую победил «Авангард»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ак Барс» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Обе шайбы были забит во втором периоде: сначала отличился нападающий Станислав Галиев, а затем — форвард Кирилл Панюков.

Голкипер «барсов» Тимур Билялов сделал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирно таблице западной конференции, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.

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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Галиев — 13 (Семенов, Радулов), 53:18 — 1:0. Панюков — 5 (Семенов, Лучевников), 56:10 — 2:0.

Вратари: Билялов — Демченко (59:13).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (15+7+6) — 25 (10+5+10).

Судьи: Раводин, Ромасько.

20 января. Казань. Татнефть-Арена. 8215 зрителей.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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