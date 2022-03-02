«Ак Барс» — «Авангард»: все голы первого матча серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме победили казанский «Ак Барс» в стартовой игре серии первого раунда Кубка Гагарина. «Авангард» в Казани победил со счетом 2:1.

В составе «Авангарда» две шайбы забросил Николай Прохоркин. У «Ак Барса» отличился Дмитрий Кагарлицкий.

Вторая игра серии пройдет 4 марта в Казани.