«Авангард» выиграл второй матч подряд в Казани в серии с «Ак Барсом»

«Авангард» одержал победу во втором матче серии финала Восточной конференции над «Ак Барсом». Омичи победили в Казани со счетом 2:0.

Авторами шайб стал защитник Кирилл Готовец и нападающий Клим Костин.

Форвард «Авангарда» Рид Буше сделал голевую передачу и набрал очки в 17-м матче подряд и повторил рекорд КХЛ, который принадлежал Александру Радулову.

«Авангард» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча продут в Балашихе.

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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Готовец — 2 (Найт, Толчинский), 31:31 — 0:1. Костин — 3 (бол., Каски, Буше), 52:06 — 0:2.

Вратари: Рейдеборн (58:27) — Грубец.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (10+12+7) — 19 (9+6+4).

Судьи: Гашилов, Франо.

5 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 0-2.