«Авангард» выиграл второй матч подряд в Казани в серии с «Ак Барсом»
«Авангард» одержал победу во втором матче серии финала Восточной конференции над «Ак Барсом». Омичи победили в Казани со счетом 2:0.
Авторами шайб стал защитник Кирилл Готовец и нападающий Клим Костин.
Форвард «Авангарда» Рид Буше сделал голевую передачу и набрал очки в 17-м матче подряд и повторил рекорд КХЛ, который принадлежал Александру Радулову.
«Авангард» повел в серии со счетом 2-0. Следующие два матча продут в Балашихе.
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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Готовец — 2 (Найт, Толчинский), 31:31 — 0:1. Костин — 3 (бол., Каски, Буше), 52:06 — 0:2.
Вратари: Рейдеборн (58:27) — Грубец.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (10+12+7) — 19 (9+6+4).
Судьи: Гашилов, Франо.
5 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.
Счет в серии: 0-2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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