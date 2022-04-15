«Новая надежда или возвращение джедая?» «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера

«Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера команды.

«Новая надежда или возвращение джедая?» — написала пресс-служба клуба под видео.

Ранее «СЭ» сообщал, что Олег Знарк в ближайшее время возглавит казанский клуб и его помощником станет Юрий Бабенко.

В апреле главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил свой пост. Вместе с ним завершили работу в клубе члены его тренерского штаба.

Генеральный мененджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что новый главный тренер команды будет назначен 1 мая.