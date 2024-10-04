«Ак Барс» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Амуру» — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

На шайбы Сергея Лапина и Кэмерона Ли казанцы ответили точным броском Артема Галиева. Хабаровчане одержали первую победу в Казани за 11 лет.