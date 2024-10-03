«Ак Барс» — «Амур»: видеообзор матча

«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 (Б).

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.