«Ак Барс» и «Амур» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 октября

«Ак Барс» и «Амур» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Татнефть Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Татарстане смотреть игру также можно на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Команда из Казани набрала 11 очков в 11 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Хабаровчане с 8 очками в 10 играх шли на девятой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.