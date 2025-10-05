«Ак Барс» — «Амур»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Ак Барс» и «Амур» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 октября
«Ак Барс» и «Амур» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Татнефть Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Татарстане смотреть игру также можно на телеканале «ТНВ-Татарстан».
Команда из Казани набрала 11 очков в 11 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Хабаровчане с 8 очками в 10 играх шли на девятой строчке «Востока».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
