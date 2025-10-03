«Ак Барс» и «Амур» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября

«Ак Барс» и «Амур» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 3 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Татарстане трансляция пройдет на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Казанцы набрали 9 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции. Хабаровчане с 9 очками идут на восьмой строчке «Востока».

Матч «Ак Барс» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс