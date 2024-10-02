«Ак Барс» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Ак Барс» и «Амур» встретятся в матче КХЛ
«Ак Барс» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 2 октября. Игра состоится на «Татнефть-Арене» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19.00.
Матч «Ак Барс» — «Амур» в прямом эфире покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на платформе «Кинопоиск» (по подписке).
Кроме того, встречу в Казани будут показывать на телеканале «ТНВ Татарстан» для жителей региона.
Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Амур» вы можете найти в нашем матч-центре.
В этом регулярном чемпионате КХЛ команды из Казани и Хабаровска провели по 9 матчей. У «Ак Барса» — 14 очков, у «Амура» — 6.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
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5.10
6.10
7.10
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
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