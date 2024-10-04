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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн прямой эфир

«Ак Барс» встретится с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 4 октября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 15 минут до игры. Также смотреть встречу можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). В Хабаровске для жителей региона игру покажет канал «Губерния», в Казани — «ТНВ Татарстан».

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Амур» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая игра команд состоялась 2 октября, в ней победу одержал «Ак Барс» (3:2 Б). В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ казанцы набрали 16 очков, «Амур» — 7.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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