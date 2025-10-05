Голы Яшкина, Денисенко и Семенова принесли «Ак Барсу» победу над «Амуром»

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У казанцев 2 очка набрал Владимир Алистров, также шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У хабаровской команды единственный гол счету Олега Ли.

«Ак Барс» с 13 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» с 8 очками — на последней 10-й строчке.