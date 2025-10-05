Хоккей
Сегодня, 19:13

Голы Яшкина, Денисенко и Семенова принесли «Ак Барсу» победу над «Амуром»

Сергей Ярошенко

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У казанцев 2 очка набрал Владимир Алистров, также шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У хабаровской команды единственный гол счету Олега Ли.

«Ак Барс» с 13 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» с 8 очками — на последней 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 октября, 17:00. Татнефть-Арена
Ак Барс
Амур

ЦСКА дома обыграл «Северсталь»

КХЛ, результаты 5 октября: «Спартак» проиграл «Металлургу», «Торпедо» уступило московскому «Динамо» и другие матчи
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 3 : 1
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 1 : 2 ОТ
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 1 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 3 : 2
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 3 : 1
