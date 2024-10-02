Буллит Яшкина принес «Ак Барсу» домашнюю победу над «Амуром»
«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (Б).
В составе победителей голы забили Семен Терехов и Дмитрий Яшкин. У хабаровчан отличились Евгений Грачев и Алекс Гальченюк.
Победный буллит у казанцев на счету Дмитрия Яшкина.
«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.
В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.
FONBET КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Грачев — 1, 14:03 — 0:1. Терехов — 2 (Семенов, Лямкин), 46:02 — 1:1. Яшкин — 6 (бол., Лямкин, Барабанов), 57:49 — 2:1. Гальченюк — 2 (бол., Мищенко, Хохлачев), 59:58 — 2:2.
Победный буллит: Яшкин.
Вратари: Мифтахов — Бобков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 39 (12+13+11+3) — 41 (13+13+13+2).
Судьи: Прокуратов, Соин.
2 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8240 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|3 : 2 Б
|2.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 2 Б