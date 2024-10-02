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Сегодня, 21:28

Буллит Яшкина принес «Ак Барсу» домашнюю победу над «Амуром»

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«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 (Б).

В составе победителей голы забили Семен Терехов и Дмитрий Яшкин. У хабаровчан отличились Евгений Грачев и Алекс Гальченюк.

Победный буллит у казанцев на счету Дмитрия Яшкина.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.

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«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Грачев — 1, 14:03 — 0:1. Терехов — 2 (Семенов, Лямкин), 46:02 — 1:1. Яшкин — 6 (бол., Лямкин, Барабанов), 57:49 — 2:1. Гальченюк — 2 (бол., Мищенко, Хохлачев), 59:58 — 2:2.

Победный буллит: Яшкин.

Вратари: Мифтахов — Бобков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (12+13+11+3) — 41 (13+13+13+2).

Судьи: Прокуратов, Соин.

2 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8240 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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