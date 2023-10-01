«Ак Барс» и «Амур» в воскресенье, 1 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена», в Казани. Начало — 17:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки КХЛ Prime, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Ак Барс» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 15 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Амура» 11 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.

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