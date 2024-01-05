«Ак Барс» одержал волевую победу над «Адмиралом»
«Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В составе «Адмирал» шайбу забросил Кирилл Петьков. Нападающий казанцев Вадим Шипачев сделал дубль.
После 46 матчей «Ак Барс» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 54 очка. «Адмирал» — 12-й (38 очков в 46 играх).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Петьков — 1 (Завгородний, Чудинов), 34:01 — 0:1. Шипачев — 12 (бол., Радулов, Войнов), 47:07 — 1:1. Шипачев — 13 (Юдин), 63:44 — 2:1.
Вратари: Билялов — С.В. Иванов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (8+8+17+2) — 33 (10+16+6+1).
Судьи: Беляев, Лазарев.
5 января. Казань. Татнефть-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|3
|Авангард
|45
|29
|16
|61
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|48
|24
|24
|58
|6
|Трактор
|48
|26
|22
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|10
|Амур
|45
|19
|26
|46
|11
|Барыс
|47
|16
|31
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|3
|СКА
|47
|31
|16
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|7
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
Результаты / календарь
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|5 : 1
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|4 : 3
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 4
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 1
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
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