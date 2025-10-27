«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 октября. Игра пройдет на «Татнфеть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу казанцев и владивостокчан покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».
«Ак Барс» набрал 27 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» — 15 очков в 13 матчах. 25 октября казанцы обыграли владивостокчан со счетом 5:3, продлив победную серию до девяти матчей.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|39
|11
|82
|2
|Ак Барс
|53
|34
|19
|73
|3
|Авангард
|50
|35
|15
|73
|4
|Автомобилист
|51
|29
|22
|62
|5
|Салават Юлаев
|53
|27
|26
|58
|6
|Нефтехимик
|52
|27
|25
|57
|7
|Трактор
|51
|23
|28
|52
|8
|Сибирь
|54
|23
|31
|51
|9
|Амур
|52
|19
|33
|45
|10
|Барыс
|54
|16
|38
|40
|11
|Адмирал
|51
|14
|37
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|34
|19
|73
|2
|Северсталь
|53
|33
|20
|70
|3
|Торпедо НН
|53
|31
|22
|67
|4
|Динамо Мн
|51
|30
|21
|66
|5
|ЦСКА
|52
|27
|25
|62
|6
|Спартак
|51
|28
|23
|62
|7
|Динамо М
|53
|28
|25
|60
|8
|СКА
|50
|24
|26
|54
|9
|Шанхай Дрэгонс
|51
|19
|32
|47
|10
|Сочи
|50
|15
|35
|37
|11
|Лада
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
12.02
|3.02
|18:00
|Лада – Металлург Мг
|- : -
|3.02
|19:10
|Динамо Мн – СКА
|- : -
|3.02
|19:30
|ЦСКА – Сочи
|- : -
|3.02
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Авангард
|- : -
Новости