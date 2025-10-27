Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

27 октября 2025, 16:15

«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 октября. Игра пройдет на «Татнфеть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
27 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Адмирал

В прямом эфире встречу казанцев и владивостокчан покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».

«Ак Барс» набрал 27 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» — 15 очков в 13 матчах. 25 октября казанцы обыграли владивостокчан со счетом 5:3, продлив победную серию до девяти матчей.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Читайте также
Уголовные дела возбудили по факту стрельбы в школе Уфы
В Ленобласти найдено тело пропавшего мальчика со связанными ногами. Что известно
Зеленский упоминается в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми
Гимнасты Дарья и Никита Нагорные ждут второго ребенка
Главные звезды Олимпиады-2026: десять стран в десяти видах спорта
Бесил Роналду, оскорблял Моуриньо. Кто такой Джон Дуран, которому «Зенит» даст зарплату в 4 млн евро
Популярное видео
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хоккейное «Динамо» выразило соболезнования по поводу смерти диктора Плешакова

«Нефтехимик» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 39 11 82
2 Ак Барс 53 34 19 73
3 Авангард 50 35 15 73
4 Автомобилист 51 29 22 62
5 Салават Юлаев 53 27 26 58
6 Нефтехимик 52 27 25 57
7 Трактор 51 23 28 52
8 Сибирь 54 23 31 51
9 Амур 52 19 33 45
10 Барыс 54 16 38 40
11 Адмирал 51 14 37 37
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 34 19 73
2 Северсталь 53 33 20 70
3 Торпедо НН 53 31 22 67
4 Динамо Мн 51 30 21 66
5 ЦСКА 52 27 25 62
6 Спартак 51 28 23 62
7 Динамо М 53 28 25 60
8 СКА 50 24 26 54
9 Шанхай Дрэгонс 51 19 32 47
10 Сочи 50 15 35 37
11 Лада 52 15 37 36
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
12.02
3.02 18:00 Лада – Металлург Мг - : -
3.02 19:10 Динамо Мн – СКА - : -
3.02 19:30 ЦСКА – Сочи - : -
3.02 19:30 Шанхай Дрэгонс – Авангард - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости