«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 октября. Игра пройдет на «Татнфеть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу казанцев и владивостокчан покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».

«Ак Барс» набрал 27 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» — 15 очков в 13 матчах. 25 октября казанцы обыграли владивостокчан со счетом 5:3, продлив победную серию до девяти матчей.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс