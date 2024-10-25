«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ, «Витязь» уступил минскому «Динамо»
«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.
В 1-м периоде первую шайбу забросил Кирилл Семенов, в конце 3-го нападающий казанцев сделал дубль.
«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Адмирал» находится на 8-й строчке с 19 баллами.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Семенов — 5 (Барабанов, Миллер), 12:40 — 1:0. Семенов — 6 (п.в.), 58:55 — 2:0.
Вратари: Билялов — Мишуров (58:17 — 58:55).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (9+10+15) — 29 (7+12+10).
Судьи: Гофман, Раминг.
25 октября. Казань. «Татнефть-Арена».
В другом матче игрового дня «Витязь» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:1.
Подмосковный клуб находится на 9-й строчке турнирной таблицы Западной конференции (18 очков), белорусская команда — на 8-й (21).
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Бучельников — 5 (бол., Чехович), 11:29 — 0:1. Горбунов — 6 (бол., Гросс, Энас), 39:59 — 1:1. Хенкель — 1 (Уэлле, Дюбе), 56:02 — 2:1.
Вратари: Тихомиров — Дорожко (58:17).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 49 (15+14+20) — 20 (7+5+8).
Судьи: Белов, Наумов.
25 октября. Минск. «Минск-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2 ОТ
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|5 : 0
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|2 : 1
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|25.10
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -