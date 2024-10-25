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Сегодня, 21:25

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ, «Витязь» уступил минскому «Динамо»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.

В 1-м периоде первую шайбу забросил Кирилл Семенов, в конце 3-го нападающий казанцев сделал дубль.

«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Адмирал» находится на 8-й строчке с 19 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов — 5 (Барабанов, Миллер), 12:40 — 1:0. Семенов — 6 (п.в.), 58:55 — 2:0.

Вратари: Билялов — Мишуров (58:17 — 58:55).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (9+10+15) — 29 (7+12+10).

Судьи: Гофман, Раминг.

25 октября. Казань. «Татнефть-Арена».

В другом матче игрового дня «Витязь» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:1.

Подмосковный клуб находится на 9-й строчке турнирной таблицы Западной конференции (18 очков), белорусская команда — на 8-й (21).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бучельников — 5 (бол., Чехович), 11:29 — 0:1. Горбунов — 6 (бол., Гросс, Энас), 39:59 — 1:1. Хенкель — 1 (Уэлле, Дюбе), 56:02 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Дорожко (58:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 49 (15+14+20) — 20 (7+5+8).

Судьи: Белов, Наумов.

25 октября. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 19 10 9 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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Локомотив – Амур
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25.10 19:00
Ак Барс – Адмирал
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Динамо Мн – Витязь
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