Ахте Охтамаа: «Нельзя давать слабину ни в одной из игр»

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа рассказал, почему решил вернуться в КХЛ.

— Почему этот сезон вы начали в Швейцарии? Не было предложений из КХЛ?

— Именно так. Зато появился вариант с «Лугано». Решил остаться в Швейцарии и посмотреть, что будет дальше. В итоге спустя два месяца мной заинтересовался «Барыс», — приводит слова игрока официальный сайт КХЛ.

— Если команда подписывает защитника по ходу сезона, значит ждет от него выполнения конкретных задач. Каких?

— Прежде всего, строгой игры в обороне, это моя сильная сторона. К тому же я очень много играю в меньшинстве, по-минимуму бегаю в атаку, охраняя нашу зону. Именно это и нужно от меня сейчас.

— В «Барысе» много легионеров. Кого из них вы знали перед переходом?

— Конечно. С Хенриком Карлссоном мы вообще играли вместе за «Йокерит». Поэтому когда появился вариант с «Барысом», вопросы о команде, о городе в первую очередь задавал ему. Знал Ииро Пакаринена, с которым тоже советовался. Отзывы услышал только положительные, поэтому решение о переходе далось мне очень легко.

— Кубок Гагарина у вас есть, вы чемпион мира. Какие цели на этот сезон?

— Хочу стать важной частью «Барыса». Все остальное — уже история, прошлым не живут.

— До начала плей-офф осталось два месяца, в чем нужно прибавить «Барысу» для того, чтобы успешно сыграть в кубковых матчах?

— Нужно быть сильными во всех компонентах, нельзя давать слабину ни в одной из игр. Да, у любой команды бывают как белые полосы, так и сложные времена. В начале ноября у «Барыса» был непростой период, не все складывалось так, как хотелось бы и нам, и болельщикам. Но я уверен, что мы через это пройдем и станем еще сильнее. Через подобные проверки ты растешь. Ключ к успеху простой — учись на ошибках и продолжай усердно работать на пути к главной цели.

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