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Сегодня, 16:01

Агентство Winners подтвердило обмен Окулова из ЦСКА в «Авангард»

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Нападающий ЦСКА Константин Окулов в результате обмена стал игроком «Авангарда», информирует Telegram-канал агентства Winners.

В среду «СЭ» сообщил о возможном переходе Окулова в омский клуб в обмен на форварда Коула Кэсселса.

В этом сезоне 29-летний Окулов набрал 16 (5+11) очков в 36 играх FONBET чемпионата КХЛ, у 29-летнего американца 5 (2+3) очков в 33 играх.

Источник: https://t.me/winnershockey
Константин Окулов
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Локомотив 39 30 9 62
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3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
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11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
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2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
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5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
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