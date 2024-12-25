Агентство Winners подтвердило обмен Окулова из ЦСКА в «Авангард»
Нападающий ЦСКА Константин Окулов в результате обмена стал игроком «Авангарда», информирует Telegram-канал агентства Winners.
В среду «СЭ» сообщил о возможном переходе Окулова в омский клуб в обмен на форварда Коула Кэсселса.
В этом сезоне 29-летний Окулов набрал 16 (5+11) очков в 36 играх FONBET чемпионата КХЛ, у 29-летнего американца 5 (2+3) очков в 33 играх.
Источник: https://t.me/winnershockey
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