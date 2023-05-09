Агентство Бобкова подтвердило переход голкипера в «Амур»

Как и сообщал «СЭ», голкипер Игорь Бобков перейдет в хабаровский «Амур».

«Игорь Бобков продолжит карьеру в хабаровском «Амуре». Контракт рассчитан на один сезон», — сказано в Telegram-канале хоккейного агентства Winners.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер выступал за «Автомобилист». Он сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отразив 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26.