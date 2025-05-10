Агент Зарипова — о руководящей должности в «Ак Барсе»: «Данис с удовольствием поможет клубу»

Александр Черных, агент экс-хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении спортсмена в казанский клуб.

10 мая «СЭ» сообщал, что Зарипов с высокой долей вероятности может оказаться на руководящей должности в «Ак Барсе».

— Все возможно в этой жизни. Если руководство «Ак Барса» будет видеть Даниса в какой-то роли, то он с удовольствием поможет клубу. На сегодняшний день информация преждевременная. Если будет какая-то конкретика, вы узнаете.

— Какую роль мог бы занять Данис?

— Все, что связано со спортом, что касается спортивного менеджмента для Даниса, особенно многие вещи, учитывая такой пусть, видны. Где, что можно улучшить. Есть и определенные факторы. Существует дополнительный функционал в зависимости от должности, что касается регламента и так далее. На это нужно будет определенное количество времени. Поэтому на это нужно будет определенное количество времени. Нужно понять, где, кто и как хочет видеть. И какие задачи будут. От этого тоже все зависит.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. В составе казанской команды форвард стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и четырехкратным чемпионом России.

В феврале 2023 года Зарипов объявил об окончании игровой карьеры.