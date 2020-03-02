Агент Зарипова прокомментировал информацию о продлении контракта с «Ак Барсом»

Агент Даниса Зарипова Юрий Николаев прокомментировал «СЭ» появившуюся в СМИ информацию о том, что форвард продлил контракт с «Ак Барсом».

— Почему все решили, что Зарипов подписывает новый контракт? Потому что узнали, что я еду в Казань? Это смешно. Разговоры о подписании, безусловно, есть, но все на начальной стадии, — отметил Николаев.

38-летний Зарипов выступает за казанский клуб с 2001 года. С 2013-го по 2017-й он играет в магнитогорском «Металлурге», после чего вернулся в «Ак Барс». Форвард — чемпион России (2006), пятикратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018) и трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014).